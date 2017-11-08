Руководителя крымского УФАС нашли мертвым

Тело Тимофея Кураева обнаружено дома, сообщили в Следственном комитете.

Симферополь. Республика Крым. Главного антимонопольщика Крыма обнаружили мертвым. Тело находилось по месту жительства покойного, сообщили «РИА Новости» в главном управлении Следственного комитета по Крыму. Другие подробности пока не приводятся.

Тимофей Кураев родился в 1973 году в Москве. В 1995 окончил Московский государственный университет путей сообщения. С 1996 года работал в органах внутренних дел. В 1999 окончил Всероссийскую академию внешней торговли. Управление ФАС по Республикие Крым Кураев возглавил в 2014 году.