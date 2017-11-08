В аварии со школьным автобусом на Кубани погиб 1 человек, 13 пострадали

Власти края обещали оказать всю необходимую помощь.

Новомышастовская. Краснодарский край. На Кубани школьный автобус столкнулся с внедорожником. Водитель легкового автомобиля погиб на месте, 13 пассажиров доставили в больницу. Смертельное ДТП произошло вечером 7 ноября, сообщается на официальном сайте администрации Краснодарского края.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев уточнил, что транспортные средства столкнулись на дороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин, в районе станицы Новомышастовская. В автобусе находилось 4 взрослых и 27 детей. Водитель внедорожника «Тойота Ленд Крузер» получил травмы, несовместимые с жизнью. 13 человек были доставлены в больницу. Большинство из них после осмотра отпущено, в медучреждении остаются трое взрослых и один ребенок.

Вениамин Кондратьев пообещал, что медицинская помощь, включая высокотехнологичную, при необходимости будет предоставлена ведущими краевыми клиниками. Также, если понадобится, будет задействована санавиация. Региональному Минздраву поручено держать ситуацию на контроле, а муниципальным властям – предоставить места для временного размещения пассажиров.