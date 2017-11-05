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      Зрителей, актёров и персонал эвакуировали из Большого театра в Москве

      19:07, 05 ноября, 2017
      Вадим Исаков
      19:07, 05 ноября, 2017
      Вадим Исаков
      113
      0
      #театр\n#Москва\n#эвакуация
      Фото: wikimedia.org
      113
      0

      Всего из здания на Театральной площади вывели около 3,5 тыс. человек.

      Москва. Около 3,5 тыс. человек эвакуировали из Большого театра в Москве. По сообщению источника ТАСС в силовых органах, это связано с угрозой взрыва.

      «Из здания на Театральной площади, дом 1 идет эвакуация в связи с угрозой взрыва», - сказал собеседник агентства.

      Всемирно известный театр обследуют саперы и кинологи.

      Всего в воскресенье, 5 ноября, по всей российской столице проверяли более двух десятков объектов с массовым пребыванием людей.

      В Ижевске в первой половине дня прошла эвакуация жильцов многоквартирного дома. Угроза оказалась ложной.

      19:07, 05 ноября, 2017
      Вадим Исаков
      113
      0
      #театр\n#Москва\n#эвакуация

       

       

       

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