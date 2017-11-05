Зрителей, актёров и персонал эвакуировали из Большого театра в Москве

Всего из здания на Театральной площади вывели около 3,5 тыс. человек.

Москва. Около 3,5 тыс. человек эвакуировали из Большого театра в Москве. По сообщению источника ТАСС в силовых органах, это связано с угрозой взрыва.

«Из здания на Театральной площади, дом 1 идет эвакуация в связи с угрозой взрыва», - сказал собеседник агентства.

Всемирно известный театр обследуют саперы и кинологи.

Всего в воскресенье, 5 ноября, по всей российской столице проверяли более двух десятков объектов с массовым пребыванием людей.

В Ижевске в первой половине дня прошла эвакуация жильцов многоквартирного дома. Угроза оказалась ложной.