Глава поселка пропал в Амурской области: возбуждено уголовное дело

По информации местных СМИ, его сгоревший автомобиль нашли на федеральной трассе.

Амурская область. Уголовное дело возбудили в Амурской области после исчезновения главы поселка Новобурейский Бурейского района. Как пишет РИА, 39-летний мужчина пропал 2 ноября. На следующий день его сгоревший автомобиль нашли на федеральной трассе «Амур» в районе села Долдыкан Бурейского района.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Параллельно работает поисково-спасательный отряд. «В составе группы 10 спасателей с необходимым для поисков снаряжением, два кинологических расчета. На месте будет организовано взаимодействие с администрацией Бурейского района, полицией и другими оперативными службами», - сообщает МЧС.