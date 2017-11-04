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      Следователи начали проверку после нападения на сотрудников интернет-издания в Якутии

      09:58, 04 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      09:58, 04 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      174
      0
      #Следственный комитет\n#СМИ\n#Якутия\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      174
      0

      В самом издании говорят о двух пострадавших, а также об угрозах, прозвучавших в адрес журналистов.

      Якутск. Следователи начали проверку после появления информации о нападении на двух сотрудников интернет-издания «Яскутия.инфо». Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР, материал был опубликован в СМИ в пятницу, 3 ноября. Публикация содержит сведения об избиении двух журналистов, а также о применении электрошокера.

      Правоохранители начали процессуальную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

      Само издание пишет, что на сотрудников напали три человека. Кроме того, они угрожали сотрудникам СМИ дальнейшей расправой. По мнению редакции, визит был связан с одной из публикаций.

      09:58, 04 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      174
      0
      #Следственный комитет\n#СМИ\n#Якутия\n#происшествие

       

       

       

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