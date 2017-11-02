В Смоленской области взбунтовались пациенты психиатрической больницы

Беспорядки были подавлены силами полиции и Росгвардии.

Гедеоновка. Смоленская область. В одном из отделений Смоленской областной психиатрической больницы пациенты устроили беспорядки. Как сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону, дебоширов пришлось усмирять полицейским и сотрудникам Росгвардии.

По данным ведомства, в среду один из больных начал вести себя агрессивно. Его примеру последовали другие пациенты. Они устроили в отделении дебош, причинив ущерб имуществу учреждения.

Врачи вызвали в больницу полицию и Росгвардию. Силовики усмирили буйных больных. Телесных повреждений у медиков и пациентов не зафиксировано.

Сообщается также, что зачинщика беспорядков отправили на принудительное лечение по решению суда. Проводится доследственная проверка, опрашиваются свидетели.