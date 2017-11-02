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      В Смоленской области взбунтовались пациенты психиатрической больницы

      16:04, 02 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      16:04, 02 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      199
      0
      #медицина\n#полиция\n#психиатрия\n#хулиганство\n#Смоленская область\n#беспорядки\n#Росгвардия
      Фото: pixabay.com
      199
      0

      Беспорядки были подавлены силами полиции и Росгвардии.

      Гедеоновка. Смоленская область. В одном из отделений Смоленской областной психиатрической больницы пациенты устроили беспорядки. Как сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону, дебоширов пришлось усмирять полицейским и сотрудникам Росгвардии. 

      По данным ведомства, в среду один из больных начал вести себя агрессивно. Его примеру последовали другие пациенты. Они устроили в отделении дебош, причинив ущерб имуществу учреждения.   

      Врачи вызвали в больницу полицию и Росгвардию. Силовики усмирили буйных больных. Телесных повреждений у медиков и пациентов не зафиксировано. 

      Сообщается также, что зачинщика беспорядков отправили на принудительное лечение по решению суда. Проводится доследственная проверка, опрашиваются свидетели.

      16:04, 02 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      199
      0
      #медицина\n#полиция\n#психиатрия\n#хулиганство\n#Смоленская область\n#беспорядки\n#Росгвардия

       

       

       

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