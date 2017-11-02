Двое полицейских погибли в Челябинской области, спасая утопающих

Мужчины взяли на борт пассажиров перевернувшейся лодки, в результате их плавсредство оказалось перегружено.

Карабаш. Челябинская область. На озере Аргази в Аргаяшском районе Челябинской области в среду, 1 ноября, произошла трагедия. Как сообщается на официальном сайте ГУ МВД по региону, перевернулась лодка, на которой через водоем переправлялись 5 человек.

На помощь тонущим пришли двое мужчин, рыбачившие с лодки неподалеку. Ими оказались сотрудники отделения полиции «Карабашское» МО МВД России «Кыштымский». Они приняли людей на свое плавсредство, которое не было рассчитано на такое количество пассажиров. Примерно в 200 метрах от суши лодка опрокинулась. До берега доплыли только двое. Это были пассажиры первой из перевернувшихся лодок.

«Сведения о дальнейшей судьбе пяти человек, не выбравшихся на сушу, среди которых двое полицейских, уточняются. Однако есть все основания полагать, что они не выжили», - сообщает сайт полиции. Руководство ГУ МВД России по Челябинской области выразило соболезнования близким погибших о обещало оказать поддержку их семьям.