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      Двое полицейских погибли в Челябинской области, спасая утопающих

      11:00, 02 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      11:00, 02 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      376
      0
      #МВД\n#полиция\n#озеро\n#происшествие\n#гибель людей\n#спасение
      Фото: pixabay.com
      376
      0

      Мужчины взяли на борт пассажиров перевернувшейся лодки, в результате их плавсредство оказалось перегружено.  

      Карабаш. Челябинская область. На озере Аргази в Аргаяшском районе Челябинской области в среду, 1 ноября, произошла трагедия. Как сообщается на официальном сайте ГУ МВД по региону, перевернулась лодка, на которой через водоем переправлялись 5 человек. 

      На помощь тонущим пришли двое мужчин, рыбачившие с лодки неподалеку. Ими оказались сотрудники отделения полиции «Карабашское» МО МВД России «Кыштымский». Они приняли людей на свое плавсредство, которое не было рассчитано на такое количество пассажиров. Примерно в 200 метрах от суши лодка опрокинулась. До берега доплыли только двое. Это были пассажиры первой из перевернувшихся лодок. 

      «Сведения о дальнейшей судьбе пяти человек, не выбравшихся на сушу, среди которых двое полицейских, уточняются. Однако есть все основания полагать, что они не выжили», - сообщает сайт полиции. Руководство ГУ МВД России по Челябинской области выразило соболезнования близким погибших о обещало оказать поддержку их семьям.

      11:00, 02 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      376
      0
      #МВД\n#полиция\n#озеро\n#происшествие\n#гибель людей\n#спасение

       

       

       

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