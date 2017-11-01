  • $ 58.12 ↑
  • € 67.64 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Крыму неизвестные повредили второй за сутки участок газопровода

      12:51, 01 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      12:51, 01 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      126
      0
      #безопасность\n#энергетика\n#газ\n#Крым\n#диверсии
      Фото: pixabay.com
      126
      0

      Специалисты не исключают возможность диверсии.  

      Запрудное. Республика Крым. Еще на одном газопроводе в Крыму обнаружены признаки внешнего воздействия. Как сообщает РИА «Новости», поврежденный участок трубы находится в районе села Запрудное на южном берегу полуострова.   

      По словам руководителя компании «Крымгазсети» Сергея Тарасова, диаметр трубопровода - 270 мм, он рассчитан на среднее давление. Сейчас специалисты изучают обнаруженные дефекты. По словам Сергея Тарасова, «это также могла быть диверсия».   

      Напомним, вечером 31 октября было зафиксировано снижение давления на газопроводе под Алуштой. Из-за этого возникли проблемы с подачей голубого топлива в поселки Виноградное, Малый Маяк, Утес, Пушкино и Кипарисное. Трубопровод обещают отремонтировать в течение суток.   

      Сергей Тарасов считает, что и в этом случае объект мог пострадать от действий диверсантов. 

      Кроме того, в «Крымэнерго» сообщили о повреждении двух участков ЛЭП в районе Алушты. Сейчас там восстанавливают опоры.

      12:51, 01 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      126
      0
      #безопасность\n#энергетика\n#газ\n#Крым\n#диверсии

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Авария на трассе в Удмуртии унесла жизнь ребёнка

      18:40, 29 октября, 2017
      8162

      Министр внутренних дел Удмуртии о «Витязях»: по счастливой случайности мероприятие прошло без резонансных происшествий

      7740
      09:16, 30 октября, 2017

      В Удмуртии может открыться первый в России майнинговый центр

      6497
      14:02, 26 октября, 2017

      В Ижевске скончался заслуженный тренер России и Удмуртии Виктор Кузнецов

      5588
      12:30, 25 октября, 2017

      Полувековое письмо студентов «Механа» из Ижевска нашли на берегу Камы

      4901
      15:45, 30 октября, 2017

      В России изменили порядок индексации алиментов

      15:56, 27 октября, 2017
      1203

      Следствие рассматривает две основные версии нападения на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

      901
      10:00, 26 октября, 2017

      Новые правила провоза багажа в самолете вступят в силу 5 ноября

      862
      09:27, 26 октября, 2017

      В России окончательно решили вопрос о приоритете при круговом движении

      847
      17:34, 30 октября, 2017

      В зоопарке Владивостока маленькая львица подружилась со щенком

      827
      12:58, 25 октября, 2017

      В США пользователи соцсетей готовы заплатить залог, чтобы выпустить красивую преступницу

      19:10, 26 октября, 2017
      1214

      В Китае создали первый в мире смартфон с 80-мегапиксельной камерой

      992
      16:16, 29 октября, 2017

      В Норвегии упал в море российский вертолет Ми-8 с учеными на борту

      946
      09:20, 27 октября, 2017

      Парламент признал Каталонию независимой республикой

      732
      18:39, 27 октября, 2017

      Власти Испании объявили о вводе прямого управления в Каталонии

      708
      19:02, 27 октября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: благоустройство Центральной площади и оценка пробок в Ижевске

      31 октября, 2017

      Удмуртия в минуту: счастливые случайности и туман в Ижевске

      30 октября, 2017

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      27 октября, 2017