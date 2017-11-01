В Крыму неизвестные повредили второй за сутки участок газопровода

Специалисты не исключают возможность диверсии.

Запрудное. Республика Крым. Еще на одном газопроводе в Крыму обнаружены признаки внешнего воздействия. Как сообщает РИА «Новости», поврежденный участок трубы находится в районе села Запрудное на южном берегу полуострова.

По словам руководителя компании «Крымгазсети» Сергея Тарасова, диаметр трубопровода - 270 мм, он рассчитан на среднее давление. Сейчас специалисты изучают обнаруженные дефекты. По словам Сергея Тарасова, «это также могла быть диверсия».

Напомним, вечером 31 октября было зафиксировано снижение давления на газопроводе под Алуштой. Из-за этого возникли проблемы с подачей голубого топлива в поселки Виноградное, Малый Маяк, Утес, Пушкино и Кипарисное. Трубопровод обещают отремонтировать в течение суток.

Сергей Тарасов считает, что и в этом случае объект мог пострадать от действий диверсантов.

Кроме того, в «Крымэнерго» сообщили о повреждении двух участков ЛЭП в районе Алушты. Сейчас там восстанавливают опоры.