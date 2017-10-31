Тигр съел мужчину, собиравшего кедровые шишки в Хабаровском крае

Решается вопрос об отстреле опасного зверя.

Бойцово. Хабаровский край. Жертвой голодного хищника стал, как предполагают, житель Хабаровского края, отправившийся в тайгу за кедровыми шишками. Несколько дней назад мужчина пропал. Останки со следами нападения животного нашли в Бикинском районе, пишет «Интерфакс».

Как сообщили агентству в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, виновником трагедии мог быть тигр. Материалы дела переданы в природоохранные ведомства. Решается вопрос об отстреле людоеда.

О том, что виновником трагедии был полосатый хищник, заявил агентству также глава Бикинского района Сергей Королев. По его словам, следы на теле погибшего говорят о нападении именно тигра, а не какого-либо другого зверя.