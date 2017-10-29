В Алтайском крае нашли тела двух погибших под завалами жилого дома

В доме взорвался газовый баллон.

Рубцовск. Алтайский край. В Рубцовске Алтайского края нашли тела двух погибших под завалами жилого дома. Обрушение произошло из-за взрыва газового баллона, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Алтайскому краю.

Трагедия случилась в ночь на 29 октября. Сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю обнаружили под завалами тела 60-летнего хозяина дома и его 49-летней сожительницы.

По данным ГУ МЧС, повреждены ещё две квартиры. Все жители пострадавшего дома находятся в пункте временного размещения.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).