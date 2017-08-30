Генпрокуратура проверит финансовую деятельность программы «Пока все дома»

Руководство проекта подозревают в нецелевом использовании средств Минобрнауки.

Москва. Сведениями о нарушениях, которые могли быть допущены при съемках телепередачи «Пока все дома» на Первом канале, заинтересовалась Генеральная прокуратура. На официальном сайте ведомства сообщается о начале проверки популярной программы Тимура Кизякова.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщал о якобы имевшем место нецелевом использовании 110 млн рублей, выделенных Министерством образования и науки на производство роликов-видеопаспортов о детях-сиротах.

Отмечается, что «в ходе проверки будет дана оценка законности действий всех лиц, причастных к изложенным в СМИ обстоятельствам».

Напомним, этим летом Первый канал закрыл ряд известных телепередач, в том числе выходившую с 1992 года программу «Пока все дома». Автор и ведущий Тимур Кизяков заявил, что от него избавились, поверив клевете со стороны конкурентов.