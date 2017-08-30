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      Генпрокуратура проверит финансовую деятельность программы «Пока все дома»

      15:58, 30 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      15:58, 30 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      228
      0
      #культура\n#телевидение\n#Первый канал\n#знаменитости\n#Генпрокуратура
      Фото: vk.com/pokavsedom
      228
      0

      Руководство проекта подозревают в нецелевом использовании средств Минобрнауки.  

      Москва. Сведениями о нарушениях, которые могли быть допущены при съемках телепередачи «Пока все дома» на Первом канале, заинтересовалась Генеральная прокуратура. На официальном сайте ведомства сообщается о начале проверки популярной программы Тимура Кизякова.  

      Напомним, ранее ряд СМИ сообщал о якобы имевшем место нецелевом использовании 110 млн рублей, выделенных Министерством образования и науки на производство роликов-видеопаспортов о детях-сиротах.  

      Отмечается, что «в ходе проверки будет дана оценка законности действий всех лиц, причастных к изложенным в СМИ обстоятельствам».  

      Напомним, этим летом Первый канал закрыл ряд известных телепередач, в том числе выходившую с 1992 года программу «Пока все дома». Автор и ведущий Тимур Кизяков заявил, что от него избавились, поверив клевете со стороны конкурентов.

      15:58, 30 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      228
      0
      #культура\n#телевидение\n#Первый канал\n#знаменитости\n#Генпрокуратура

       

       

       

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