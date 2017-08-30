Бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова арестовали в Москве

Против предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Москва. Известный бизнесмен Умар Джабраилов задержан полицией. Как сообщили Известиям.ру в пресс-службе ГУ МВД по российской столице, против бывшего сенатора от Чечни возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, Джабраилов устроил стрельбу в отеле Four Seasons, расположенном в центре Москвы. Предприниматель находился в своем номере и стрелял из наградного пистолета Ярыгина.

В настоящее время против него возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса России («Хулиганство»). Согласно законодательству, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, Умар Джабраилов с 2004 по 2009 года входил в Совет федерации, где представлял интересы Чечни.