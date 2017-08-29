Хабаровского таксиста, заставившего девушек умыться зеленкой, наказали тем же способом

Видеоролик выложили в сеть.

Хабаровск. Таксист, заставивший пассажирок облиться зеленкой, сам пришел в полицию. Правоохранительным органам он заявил, что лишь предложил им этот способ как альтернативу оплаты за проезд. Об этом сообщил в интервью РИА «Новости» начальник пресс-службы управления МВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

По информации издания, водитель такси пришел в одно из отделений полиции добровольно. Им оказался мужчина, который официально нигде не работает, а частным извозом занимается только недавно. Для этого он взял машину в аренду. Согласно его показаниям, в тот день, 26 августа, зеленкой были облиты две девушки и молодой человек. Мужчина утверждает, что предложил это как альтернативный вариант оплаты проезда, с которым пассажиры согласились.

Однако подобное объяснение еще сильнее накалило обстановку вокруг события и вызвало еще больший общественный резонанс. Хабаровчане негативно отреагировали на заявление водителя, заставив его облиться зеленкой, и затем выложили видео в сеть.

Таксист и зеленка