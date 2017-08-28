В Уфе у торгового центра взорвалась машина

Тип сработавшего устройства выясняется.

Уфа. В столице Башкортостана прогремел взрыв. Как сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета, инцидент произошел днем в понедельник, 28 августа.

По данным ведомства, взрывное устройство сдетонировало внутри Kia Rio, припаркованной у торгового центра «Южный полюс» на улице Армавирская. С множественным ранениями ног в больницу был доставлен один из находившихся внутри мужчин. По предварительным данным, произошло покушение на почве личного или бытового конфликта. Сейчас выясняется тип сработавшего устройства.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов».