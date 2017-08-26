В Красноярском крае микроавтобус перевернулся и упал в реку

В транспортном средстве находилось 15 человек.

Красноярский край. Ехавший из Кызыла в Иркутск микроавтобус перевернулся и упал в реку Джебь рядом с поселком Кошурниково Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Авария произошла 26 августа на 169 км автодороги «Саяны» около поселка Кошурниково. Водитель микроавтобуса SsangYong не справился с управлением. По предварительным данным, в момент происшествия в транспортном средстве находилось 13 пассажиров и 2 водителя. 4 пассажиров промокли и были доставлены в больницу.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Трасса временно перекрыта.