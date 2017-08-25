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      Пресс-секретарь нижегородского губернатора за счет бюджета посетил конкурс красоты в КНР

      17:23, 25 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      17:23, 25 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      162
      0
      #Нижний Новгород\n#скандалы\n#Китай\n#чиновники\n#конкурс красоты
      Фото: facebook.com/MrsGlobe.MrsUSGlobe/
      162
      0

      В зарубежное турне он поехал с супругой и ее сестрой.

      Нижний Новгород. В нецелевом расходовании средств бюджета уличили руководителя пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области. Как сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры, чиновник на казенные средства посетил с родственниками конкурс красоты в Китае.  

      В частности, установлено, что скандальная поездка состоялась в декабре 2016 года. В турне отправились пресс-секретарь Валерия Шанцева со своей супругой и ее сестрой. Целью путешествия было посещение Международного конкурса красоты «Mrs. Globe», расходы резервного фонда областного бюджета составили более 1 млн рублей.  

      Деньги эти по версии прокуратуры перечислили на счета ООО «Созвездие Поволжья» по договорам, заключенным без предусмотренных законом конкурсных процедур.  По фактам выявленных нарушений в органы власти региона внесено представление. Кроме того, собранные материалы направлены в Следственный комитет.  

      Имя чиновника прокуратура не называет, но на официальном сайте правительства Нижегородской области указано, что должность пресс-секретаря губернатора и руководителя пресс-службы занимает Роман Скудняков.  

      Международный конкурс красоты Mrs. Globe («Миссис Земной шар») проводится ежегодно среди замужних женщин. Финал конкурса, который посетила семья чиновника, состоялся 11 декабря 2016-го на острове Хайнань (КНР).

      17:23, 25 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      162
      0
      #Нижний Новгород\n#скандалы\n#Китай\n#чиновники\n#конкурс красоты

       

       

       

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