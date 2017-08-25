Пресс-секретарь нижегородского губернатора за счет бюджета посетил конкурс красоты в КНР

В зарубежное турне он поехал с супругой и ее сестрой.

Нижний Новгород. В нецелевом расходовании средств бюджета уличили руководителя пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области. Как сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры, чиновник на казенные средства посетил с родственниками конкурс красоты в Китае.

В частности, установлено, что скандальная поездка состоялась в декабре 2016 года. В турне отправились пресс-секретарь Валерия Шанцева со своей супругой и ее сестрой. Целью путешествия было посещение Международного конкурса красоты «Mrs. Globe», расходы резервного фонда областного бюджета составили более 1 млн рублей.

Деньги эти по версии прокуратуры перечислили на счета ООО «Созвездие Поволжья» по договорам, заключенным без предусмотренных законом конкурсных процедур. По фактам выявленных нарушений в органы власти региона внесено представление. Кроме того, собранные материалы направлены в Следственный комитет.

Имя чиновника прокуратура не называет, но на официальном сайте правительства Нижегородской области указано, что должность пресс-секретаря губернатора и руководителя пресс-службы занимает Роман Скудняков.

Международный конкурс красоты Mrs. Globe («Миссис Земной шар») проводится ежегодно среди замужних женщин. Финал конкурса, который посетила семья чиновника, состоялся 11 декабря 2016-го на острове Хайнань (КНР).