В автобусе, упавшем в море в Краснодарском крае, погибли 14 человек

В результате инцидента госпитализированы 18 пассажиров.

Краснодар. В автобусе, сорвавшемся со строящегося пирса возле поселка Волна Темрюкского района, погибли 14 человек. Как пишут РИА Новости, в больницу с травмами различной тяжести доставлены 18 человек.

Всего, по данным издания, в салоне автобуса находилось 38 человек. Источник, близкий к ситуации, сообщил журналистам, что на данный момент удалось спасти 24 пассажира.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в поисково-спасательной операции задействованы 112 человек, в том числе 2 водолаза, и 29 единиц техники.

Напомним, ранее стало известно, что упал в море пассажирский вахтовый автобус. Предположительно, в салоне находились строители Керченского моста.