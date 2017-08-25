  • $ 59.13 ↑
  • € 69.56 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В автобусе, упавшем в море в Краснодарском крае, погибли 14 человек

      12:40, 25 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      12:40, 25 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      287
      0
      #люди\n#Краснодарский край\n#море\n#автобус\n#происшествие\n#пострадавшие.
      Фото: pixabay.com
      287
      0

      В результате инцидента госпитализированы 18 пассажиров.

      Краснодар. В автобусе, сорвавшемся со строящегося пирса возле поселка Волна Темрюкского района, погибли 14 человек. Как пишут РИА Новости, в больницу с травмами различной тяжести доставлены 18 человек. 

      Всего, по данным издания, в салоне автобуса находилось 38 человек. Источник, близкий к ситуации, сообщил журналистам, что на данный момент удалось спасти 24 пассажира. 

      В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Как сообщили в пресс-службе  ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в поисково-спасательной операции задействованы 112 человек, в том числе 2 водолаза, и 29 единиц техники. 

      Напомним, ранее стало известно, что упал в море пассажирский вахтовый автобус. Предположительно, в салоне находились строители Керченского моста.

      12:40, 25 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      287
      0
      #люди\n#Краснодарский край\n#море\n#автобус\n#происшествие\n#пострадавшие.

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Крупнейший паблик Удмуртии в соцсетях "ИГГС" заблокировали

      20:13, 23 августа, 2017
      4046

      Подрядчик прокомментировал ситуацию с потрескавшимся асфальтом на улице Грибоедова в Ижевске

      3688
      12:50, 18 августа, 2017

      Погибшей от руки бывшего мужа в США россиянкой оказалась уроженка Удмуртии

      3319
      14:47, 24 августа, 2017

      Улицу 10 лет Октября в Ижевске заволокло дымом

      2011
      20:49, 21 августа, 2017

      Женщина-водитель протаранила магазин и сбила школьницу в Камбарке

      2008
      11:52, 24 августа, 2017

      Ушла из жизни актриса театра и кино Зоя Степанова

      09:50, 22 августа, 2017
      4433

      МВД объявило вознаграждение за информацию об убийце чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева

      1748
      10:00, 23 августа, 2017

      Путевки в Турцию стали продавать дешевле авиабилетов

      1070
      15:11, 18 августа, 2017

      Певец Евгений Осин пропал в Москве

      861
      15:36, 18 августа, 2017

      Новые банкноты в России будут пластиковыми

      809
      11:35, 18 августа, 2017

      В США личные данные почти двух миллионов избирателей слили в сеть

      12:55, 18 августа, 2017
      933

      Телеканал HBO раскрыл название финальной серии седьмого сезона «Игры престолов»

      699
      09:55, 24 августа, 2017

      Американский астронавт снял на видео Млечный путь

      664
      16:30, 19 августа, 2017

      МИД уточняет данные о россиянах, пострадавших во время теракта в Барселоне

      652
      09:26, 18 августа, 2017

      В сети опубликовали список лучших комедий всех времен

      621
      12:35, 23 августа, 2017

      Мультимедиа

      Антитеррористические учения прошли в Удмуртии

      Удмуртия в минуту: ДТП в Камбарке и Воткинске и убийство уроженки Сарапула в США

      24 августа, 2017

      Ижевск

      24 августа, 2017