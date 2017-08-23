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      Ревнивый сотрудник завода ГАЗ зарезал на рабочем месте женщину и двух мужчин

      14:18, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      14:18, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      131
      0
      #Нижний Новгород\n#Следственный комитет\n#полиция\n#преступления\n#ревность
      Фото: pixabay.com
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      Еще двое человек ранены.  

      Нижний Новгород. Полицейские вынуждены были стрелять на поражение, чтобы задержать агрессивного ревнивца на территории Нижегородского автозавода. Как сообщают правоохранительные органы региона, утром 23 августа мужчина с ножом напал на коллег.  

      В результате погибли трое – женщина и двое мужчин, отмечается в заявлении Следственного комитета по области. Мотивом преступления названа ревность. Также указано, что при попытке задержать буйного коллегу ранения получили двое его сослуживцев. Им оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».  

      По тревожному звонку на завод приехали полицейские. Они нашли подозреваемого на территории предприятия, прилегающей к литейному цеху. Поскольку мужчина угрожал стражам порядка предметом, похожим на нож, в отношении него после предупредительного выстрела в воздух применили табельное оружие. Предполагаемый убийца был ранен, обезврежен и доставлен в больницу.

      14:18, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      131
      0
      #Нижний Новгород\n#Следственный комитет\n#полиция\n#преступления\n#ревность

       

       

       

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