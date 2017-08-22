Лишь спустя сутки сотрудники МЧС полностью потушили пожар в центре Ростова-на-Дону

С огнем боролись больше 2 тысяч спасателей, свыше 200 машин и 7 вертолетов.

Ростов-на-Дону. Больше суток длился пожар в центре Ростова-на-Дону, охвативший жилые дома на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ростовской области, о возгорании стало известно в 12.52 по московскому времени 21 августа. Полностью огонь был потушен во вторник, 22 августа, в 13.21.

Как уже сообщалось, первым вспыхнул частный дом по адресу улица Нижегородская, 33. Подразделения прибыли на место спустя 6 минут после получения информации о пожаре. Борьбу с огнем осложнял сильный ветер порывами до 15 м/c и плотная застройка.

К 18:53 понедельника пожар был локализован на площади 10 000 квадратных метров. В 06:49 вторника объявлена ликвидация открытого горения. При разборе завалов и проливке в сгоревшем доме по адресу переулок Чувашский, 76 обнаружено тело погибшего, личность устанавливается. В медицинские учреждения обратились 58 человек, 9 госпитализированы.

В 13:21 22 августа была объявлена полная ликвидация пожара. Огонь тушили 2066 человек личного состава и 231 единица техники. Ростовским пожарным помогали аэромобильные группировки спасателей из Краснодарского края, Карачаево-Черкесской республики и Ставропольского края. Также прибыло подкрепление из Донского спасательного центра МЧС России.

В частности, 7 вертолетов МЧС, Минобороны и Росгвардии тушили пожар с воздуха. Было произведено 166 сбросов воды общим объемом 915 тонн.

В прокуратуре области заявили, что взяли под контроль возбужденное по факту пожара уголовное дело по статье по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».