В Ростове-на-Дону с корабля и вертолета тушат больше 10 горящих домов

Огонь охватил около 6 тысяч квадратных метров городской территории.

Ростов-на-Дону. Больше десятка частных домов загорелись в Ростове-на-Дону. Как сообщает РИА «Новости», огонь охватил около 6 тысяч квадратных метров.

По данным источника агентства в экстренных службах, первым вспыхнул дом №33 на улице Нижегородская. Оттуда пожар распространился на соседние строения.

Сейчас жители выносят из своих домов имущество, отгоняют автомобили. В ряде горящих зданий частного сектора, предположительно, взорвались газовые баллоны.

О жертвах и пострадавших официальных сведений пока нет. К тушению подключили вертолет Ми-8 и пожарный корабль.

По данным областного управления МЧС, для ликвидации пожара привлечены в общей сложности больше ста человек личного состава и около 50 единиц техники. Пожару присвоен 4 ранг.