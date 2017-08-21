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      В Ростове-на-Дону с корабля и вертолета тушат больше 10 горящих домов

      16:58, 21 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      16:58, 21 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      243
      0
      #МЧС\n#Ростов-на-Дону\n#происшествие\n#пожар
      Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
      243
      0

      Огонь охватил около 6 тысяч квадратных метров городской территории.  

      Ростов-на-Дону. Больше десятка частных домов загорелись в Ростове-на-Дону. Как сообщает РИА «Новости», огонь охватил около 6 тысяч квадратных метров.  

      По данным источника агентства в экстренных службах, первым вспыхнул дом №33 на улице Нижегородская. Оттуда пожар распространился на соседние строения.  

      Сейчас жители выносят из своих домов имущество, отгоняют автомобили. В ряде горящих зданий частного сектора, предположительно, взорвались газовые баллоны.

      О жертвах и пострадавших официальных сведений пока нет. К тушению подключили вертолет Ми-8 и пожарный корабль.  

      По данным областного управления МЧС, для ликвидации пожара привлечены в общей сложности больше ста человек личного состава и около 50 единиц техники. Пожару присвоен 4 ранг.

      16:58, 21 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      243
      0
      #МЧС\n#Ростов-на-Дону\n#происшествие\n#пожар

       

       

       

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