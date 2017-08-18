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      Мобильные приложения для вызова такси атаковал новый вирус

      09:54, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      09:54, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      205
      0
      #такси\n#гаджеты\n#смартфоны\n#вирус
      Фото: pixabay.com
      205
      0

      Как сообщили в «Лаборатории Касперского», пострадали также приложения по бронированию авиабилетов и гостиниц.

      Москва. Мобильные приложения для вызова такси, бронирования авиабилетов и гостиниц, а также сервисы для оплаты штрафов за нарушение ПДД атаковал новый вирус. Как пишет Лента.ру, специалисты компании «Лаборатория Касперского» определили его как обновленную модификацию банковского трояна Faketoken. 

      Согласно данным компании, с которыми ознакомилось издание, вирус проникает в смартфоны с помощью смс-рассылки, в которой предлагается скачать фотографии. Оказавшись в системе гаджетов, троян отслеживает активные приложения и при их открытии запрашивает данные банковских карт, благодаря фишинговому окну, выполненному в цветовой гамме приложения. В результате этого личные данные пользователей оказываются в руках злоумышленников. 

      Специалисты по информационной безопасности отмечают, что атаке вируса подвергаются в основном  пользователи операционных систем Android из России и стран СНГ.

       

      09:54, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      205
      0
      #такси\n#гаджеты\n#смартфоны\n#вирус

       

       

       

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