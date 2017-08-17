Шансонье Александру Новикову предъявили обвинение в строительной афере

Сам певец заявил, что следствие сознательно мешает сдать дома, в которые он вложил 72 млн рублей.

Екатеринбург. Свердловская область. Скандальное уголовное дело о мошенничестве со средствами пайщиков жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» перешло в новую стадию. В управлении Следственного комитета по Свердловской области в четверг, 17 августа, сообщили о предъявлении окончательного обвинения третьему фигуранту.

По данным «Интерфакса», речь идет об Александре Новикове, известном с 70-х годов прошлого века авторе т.н. «блатных» песен (слово «шансон» в те времена означало совсем другой жанр).

Агентство приводит комментарий Александра Новикова. Шансонье заявил, что дело это «заказное», а следствие «препятствует завершению строительства», а также передаче домов пайщикам. Также артист подчеркнул, что дома, в возведение которых он лично вложил 72 млн рублей, достроены.

«Бухта Квинс» - элитный жилой комплекс в Екатеринбурге. В его строительство вложились десятки жителей уральского города. По версии следствия, часть собранных денег с декабря 2010 по декабрь 2012 годов была похищена группой лиц. Ущерб оценивается более чем в 50 млн рублей, пострадавшими считаются порядка 60 человек.

Среди обвиняемых по возбужденному уголовному делу проходят бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и бывший директор проекта коттеджного поселка «Бухта Квинс» Лариса Ассонова. Сообщалось также, что в числе подозреваемых – Александр Новиков.