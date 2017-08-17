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      Шансонье Александру Новикову предъявили обвинение в строительной афере

      16:51, 17 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      16:51, 17 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      195
      0
      #строительство\n#Екатеринбург\n#мошенничество\n#шансон
      Фото: instagram.com/aleksandr_novikov_official/
      195
      0

      Сам певец заявил, что следствие сознательно мешает сдать дома, в которые он вложил 72 млн рублей.  

      Екатеринбург. Свердловская область. Скандальное уголовное дело о мошенничестве со средствами пайщиков жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» перешло в новую стадию. В управлении Следственного комитета по Свердловской области в четверг, 17 августа, сообщили о предъявлении окончательного обвинения третьему фигуранту.  

      По данным «Интерфакса», речь идет об Александре Новикове, известном с 70-х годов прошлого века авторе т.н. «блатных» песен (слово «шансон» в те времена означало совсем другой жанр).  

      Агентство приводит комментарий Александра Новикова. Шансонье заявил, что дело это «заказное», а следствие «препятствует завершению строительства», а также передаче домов пайщикам. Также артист подчеркнул, что дома, в возведение которых он лично вложил 72 млн рублей, достроены.  

      «Бухта Квинс» - элитный жилой комплекс в Екатеринбурге. В его строительство вложились десятки жителей уральского города. По версии следствия, часть собранных денег с декабря 2010 по декабрь 2012 годов была похищена группой лиц. Ущерб оценивается более чем в 50 млн рублей, пострадавшими считаются порядка 60 человек.  

      Среди обвиняемых по возбужденному уголовному делу проходят бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и бывший директор проекта коттеджного поселка «Бухта Квинс» Лариса Ассонова. Сообщалось также, что в числе подозреваемых – Александр Новиков.

      16:51, 17 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      195
      0
      #строительство\n#Екатеринбург\n#мошенничество\n#шансон

       

       

       

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