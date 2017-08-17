Число отравившихся на фестивале в Томской области возросло до 129 человек

Как сообщил заместитель губернатора региона Андрей Кнорр, госпитализированы 24 человека.

Томск. Общее число пострадавших на фестивале «Праздник топора» в селе Зоркальцево увеличилось до 129 человек. Как сообщил журналистам замгубернатора региона Андрей Кнорр, госпитализированы 24 человека, пишут РИА Новости.

По информации издания, врачи оценивают состояние отравившихся как стабильное. Большая часть пострадавших отказались от госпитализации. Пока новых случаев обращения с симптомами отравления среди участников фестиваля не зафиксировано.

Помимо этого СМИ, в частности Сибирское агентство новостей, сообщают, что к расследованию обстоятельств произошедшего также подключились специалисты Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства взяли пробы воды и смывы из пищеблока, где питалось 340 участников и организаторов фестиваля.

Напомним, ранее стало известно, что во время фестиваля «Праздник топора» отравились более тридцати человек. Пострадавшие были доставлены в больницу с жалобами на тошноту, рвоту и высокую температуру.