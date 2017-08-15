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      Оперативники ФСБ сняли на видео поимку украинского диверсанта в Крыму

      14:20, 15 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      14:20, 15 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      204
      0
      #ФСБ\n#Украина\n#Крым\n#террористы\n#задержание
      Фото: pixabay.com
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      Задержанный имел задание повредить ЛЭП и обесточить город Судак, а также устроить обвал на автотрассе.  

      Судак. Республика Крым. ФСБ обезвредило в Крыму агента СБУ Украины. Как сообщается на официальном портале ведомства, спецоперация по поимке диверсанта состоялась 12 августа.  

      У мужчины с украинским гражданством изъяли тротиловые шашки, гранату, горючую смесь и пилу. В момент задержания он пытался повредить опору ЛЭП у трассы Судак-Новый Свет. Видео оперативной съемки РИА «Новости» выложило в сеть.  

      По данным ФСБ, задержанный имел ряд заданий от СБУ: повредить ЛЭП и обесточить Судак, устроить обвал горных пород на автодорогу, поджечь лес и объект коммунального хозяйства. Результаты своей деятельности он планировал зафиксировать на фото, чтобы по снимкам отчитаться перед кураторами.  

      Задержанного зовут Геннадий Лимешко, он родился в Харьковской области, проходил службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ. В Крым прибыл 9 августа.  

      Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело, разыскиваются пособники неудавшегося диверсанта.

      ФСБ представила видеоролик задержания украинского диверсанта в Крыму
      14:20, 15 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      204
      0
      #ФСБ\n#Украина\n#Крым\n#террористы\n#задержание

       

       

       

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