Оперативники ФСБ сняли на видео поимку украинского диверсанта в Крыму

Задержанный имел задание повредить ЛЭП и обесточить город Судак, а также устроить обвал на автотрассе.

Судак. Республика Крым. ФСБ обезвредило в Крыму агента СБУ Украины. Как сообщается на официальном портале ведомства, спецоперация по поимке диверсанта состоялась 12 августа.

У мужчины с украинским гражданством изъяли тротиловые шашки, гранату, горючую смесь и пилу. В момент задержания он пытался повредить опору ЛЭП у трассы Судак-Новый Свет. Видео оперативной съемки РИА «Новости» выложило в сеть.

По данным ФСБ, задержанный имел ряд заданий от СБУ: повредить ЛЭП и обесточить Судак, устроить обвал горных пород на автодорогу, поджечь лес и объект коммунального хозяйства. Результаты своей деятельности он планировал зафиксировать на фото, чтобы по снимкам отчитаться перед кураторами.

Задержанного зовут Геннадий Лимешко, он родился в Харьковской области, проходил службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ. В Крым прибыл 9 августа.

Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело, разыскиваются пособники неудавшегося диверсанта.