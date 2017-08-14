В Красноярском крае детей эвакуировали из лагеря из-за вспышки энтеровирусной инфекции

Деятельность учреждения временно приостановлена.

Красноярск. В Ачинском районе эвакуировали детей, находящихся в летнем лагере «Сокол». Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, подобные действия вызваны вспышкой энтеровирусной инфекции (ЭВИ).

Всего, согласно данным ведомства, заболело шесть детей. Врачи оценивают состояние их здоровья как удовлетворительное.

В результате инцидента специалисты Роспотребнадзора провели расследование, в ходе которого выяснилось, что в лагере было нарушено санитарное законодательство. В связи с этим деятельность учреждения временно приостановлена.

В настоящее время новых случаев заболевания не зарегистрировано. Против руководства лагеря возбуждены дела об административных правонарушениях, материалы по делу направлены в суд.