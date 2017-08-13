Один человек погиб при обрушении трех гаражей в Люберцах

Подробности произошедшего уточняются.

Люберцы. Москва. Три гаража обрушили в Люберцах из-за прогремевшего взрыва. Как пишет НТВ, в результате произошедшего погиб один человек.

«Информацию о хлопке подтвердили в пресс-службе регионального главка МЧС», - отмечает издание.

Из-за чего произошел взрыв, пока неизвестно.

По данным главы городского округа Владимира Ружицкого, с которым связалось издание, погибших в результате ЧП нет. Он отметил, что при взрыве пострадал один мужчина, который пытался рассмотреть в неосвещенном гараже источник шипения и зажег спичку. В этот момент раздался хлопок, мужчину придавило плитой.

Подробности произошедшего уточняются.