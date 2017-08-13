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      Один человек погиб при обрушении трех гаражей в Люберцах

      16:39, 13 августа, 2017
      Ксения Чернова
      16:39, 13 августа, 2017
      Ксения Чернова
      119
      0
      #взрыв\n#Москва\n#происшествие
      Фото: @arzik2
      119
      0

      Подробности произошедшего уточняются.

      Люберцы. Москва. Три гаража обрушили в Люберцах из-за прогремевшего взрыва. Как пишет НТВ, в результате произошедшего погиб один человек.

      «Информацию о хлопке подтвердили в пресс-службе регионального главка МЧС», - отмечает издание.

      Из-за чего произошел взрыв, пока неизвестно.

      По данным главы городского округа Владимира Ружицкого, с которым связалось издание, погибших в результате ЧП нет. Он отметил, что при взрыве пострадал один мужчина, который пытался рассмотреть в неосвещенном гараже источник шипения и зажег спичку. В этот момент раздался хлопок, мужчину придавило плитой.

      Подробности произошедшего уточняются.

      16:39, 13 августа, 2017
      Ксения Чернова
      119
      0
      #взрыв\n#Москва\n#происшествие

       

       

       

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