В Чите боевой снаряд взорвался в пункте приема металла

В результате инцидента погибли два человека.

Чита. В столице Забайкальского края в результате взрыва в пункте приема металла погибли два человека. Предположительно сдетонировал снаряд, похожий на боеприпас, сообщили в СУ СКР по региону.

По предварительным данным, инцидент произошел, когда работники приемного пункта занимались резкой металла. Помимо этого в ходе осмотра поврежденных помещений специалисты обнаружили второй предмет, похожий на боевой снаряд.

В настоящее время территория пункта приема металла оцеплена, на месте работают специалисты инженерно-технической службы, взрывотехники и саперы. Проводится расследование всех обстоятельств произошедшего.