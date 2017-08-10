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      В Чите боевой снаряд взорвался в пункте приема металла

      11:55, 10 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      11:55, 10 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      82
      0
      #оружие\n#взрыв\n#люди\n#Чита\n#происшествие
      Фото: Источник - Официальный сайт СУ СКР по Забайкальскому краю
      82
      0

      В результате инцидента погибли два человека.

      Чита. В столице Забайкальского края в результате взрыва в пункте приема металла погибли два человека. Предположительно сдетонировал снаряд, похожий на боеприпас, сообщили в СУ СКР по региону. 

      По предварительным данным, инцидент произошел, когда работники приемного пункта занимались резкой металла. Помимо этого в ходе осмотра поврежденных помещений специалисты обнаружили второй предмет, похожий на боевой снаряд. 

      В настоящее время территория пункта приема металла оцеплена, на месте работают специалисты инженерно-технической службы, взрывотехники и саперы. Проводится расследование всех обстоятельств произошедшего. 

      11:55, 10 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      82
      0
      #оружие\n#взрыв\n#люди\n#Чита\n#происшествие

       

       

       

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