  • $ 59.99 ↓
  • € 70.84 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Тринадцатиметровый гренландский кит застрял в реке в Хабаровском крае

      10:40, 10 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      10:40, 10 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      217
      0
      #животные\n#Хабаровск\n#киты\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      217
      0

      В настоящее время жизнь млекопитающего находится под угрозой.

      Хабаровск. Тринадцатиметровый гренландский кит застрял в устье реки, вытекающей из озера Большого в Хабаровском крае. Как сообщил директор объединения природных заповедников и национальных парков «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов, в настоящее время жизнь млекопитающего находится под угрозой. 

      Обстоятельства, в связи с которыми животное оказалось в узкой части реки, неизвестны. Однако размеры кита настолько превышают ширину устья, что ни развернуться, ни выйти в озеро огромный морской обитатель не может. 

      Во время отлива кит оказывается на мели, и сотрудники «Заповедного Приамурья» и специалисты островного национального парка «Шантарские острова» предпринимают меры по его увлажнению и охране от чересчур навязчивых туристов, оказавшихся свидетелями инцидента. 

      В настоящее время ведутся консультации с  известными специалистами по спасению морских млекопитающих. Сообщение с просьбой о помощи и содействии в решении ситуации отправлено в Министерство природных ресурсов России. 

      10:40, 10 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      217
      0
      #животные\n#Хабаровск\n#киты\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев дал показания на других участников дела

      20:07, 07 августа, 2017
      5938

      Восьмиклассник погиб на остановке «Пирожковая» в Ижевске

      5415
      14:55, 08 августа, 2017

      Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева отпустили под домашний арест

      4019
      20:22, 07 августа, 2017

      Брендом Удмуртии может стать коробка

      3817
      11:45, 07 августа, 2017

      Сильный ливень вновь затопил улицы Ижевска

      3402
      18:35, 05 августа, 2017

      СМИ: На Первом канале утвердили нового ведущего ток-шоу «Пусть говорят»

      18:35, 08 августа, 2017
      7726

      Фото Владимира Путина на отдыхе заинтересовали западные СМИ

      4586
      12:53, 05 августа, 2017

      СМИ: Малахов решил уйти с Первого канала в декрет

      1080
      16:08, 07 августа, 2017

      Коллеги Андрея Малахова рассказали о возможных причинах его ухода с Первого канала

      1075
      10:41, 03 августа, 2017

      Помещенный под домашний арест министр спорта Оренбуржья спас тонувшую девушку

      925
      16:40, 03 августа, 2017

      В сети опубликовали фотографии новых iPhone

      10:00
      1108

      Хакеры начали грабить пользователей WhatsApp по новой схеме

      783
      13:40, 03 августа, 2017

      Пользователи iPhone обожглись чехлами для гаджетов

      688
      10:16, 04 августа, 2017

      По уточненным данным, при взрыве в Абхазии погибли две петербурженки

      676
      11:20, 03 августа, 2017

      Британцам показали фильм с новыми откровениями принцессы Дианы

      641
      17:00, 07 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: встреча Путина с ижевчанкой и подозрительная игрушка в банке

      09 августа, 2017

      Эвакуация банка в Ижевске

      09 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: браслет для Александра Соловьева и метеоритный дождь

      08 августа, 2017