Тринадцатиметровый гренландский кит застрял в реке в Хабаровском крае

В настоящее время жизнь млекопитающего находится под угрозой.

Хабаровск. Тринадцатиметровый гренландский кит застрял в устье реки, вытекающей из озера Большого в Хабаровском крае. Как сообщил директор объединения природных заповедников и национальных парков «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов, в настоящее время жизнь млекопитающего находится под угрозой.

Обстоятельства, в связи с которыми животное оказалось в узкой части реки, неизвестны. Однако размеры кита настолько превышают ширину устья, что ни развернуться, ни выйти в озеро огромный морской обитатель не может.

Во время отлива кит оказывается на мели, и сотрудники «Заповедного Приамурья» и специалисты островного национального парка «Шантарские острова» предпринимают меры по его увлажнению и охране от чересчур навязчивых туристов, оказавшихся свидетелями инцидента.

В настоящее время ведутся консультации с известными специалистами по спасению морских млекопитающих. Сообщение с просьбой о помощи и содействии в решении ситуации отправлено в Министерство природных ресурсов России.