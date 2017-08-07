В Приморье из-за ливней введен режим ЧС

В результате стихийного бедствия несколько населенных пунктов оказались в зоне подтопления.

Уссурийск. ГУ МЧС по Приморскому краю ввело режим ЧС из-за сильных ливневых дождей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате стихийного бедствия Уссурийск и несколько населенных пунктов Хасанского и Надеждинского районов оказались в зоне подтопления.

В настоящее время спасательные службы выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и проведения аварийно-восстановительных работ. Также в регионе развернуты пункты временного размещения.

Помимо этого, пресс-служба Дальневосточной железной дороги сообщает, что из-за сильных ливней произошел размыв железнодорожных путей. В связи с этим задержаны три поезда из Хабаровска, Советской Гавани и Владивостока. Железнодорожники рассматривают возможность размещения пассажиров в гостиницах и домах отдыха ближайших населенных пунктов. Всего в задержанных поездах находится 1247 человек, пострадавших среди них нет.

На место происшествия отправлены четыре восстановительных поезда со специалистами, которые приступят к ремонту железнодорожных путей.