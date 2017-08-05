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      Гендиректора московского «Океанариума» расстреляли в районе Филевского парка

      15:16, 05 августа, 2017
      Дарья Саушина
      15:16, 05 августа, 2017
      Дарья Саушина
      64
      0
      #бизнес\n#Следственный комитет\n#Москва\n#происшествие\n#убийство\n#криминал
      Фото: pixabay.com
      64
      0

      Неизвестный выстрелил не менее шести раз.

      Москва. В районе Филевский парк Москвы неизвестный расстрелял генерального директора и одного из учредителей «Океанариума», расположенного в одном из торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба Главного Следственного управления СКР по Москве.

      По данным следствия, преступление произошло утром 4 августа этого года. Неизвестный выстрелил в бизнесмена из огнестрельного оружия не менее шести раз. От полученных травм мужчина 1964 года рождения скончался на месте.

      По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

      15:16, 05 августа, 2017
      Дарья Саушина
      64
      0
      #бизнес\n#Следственный комитет\n#Москва\n#происшествие\n#убийство\n#криминал

       

       

       

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