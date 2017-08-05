Гендиректора московского «Океанариума» расстреляли в районе Филевского парка

Неизвестный выстрелил не менее шести раз.

Москва. В районе Филевский парк Москвы неизвестный расстрелял генерального директора и одного из учредителей «Океанариума», расположенного в одном из торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба Главного Следственного управления СКР по Москве.

По данным следствия, преступление произошло утром 4 августа этого года. Неизвестный выстрелил в бизнесмена из огнестрельного оружия не менее шести раз. От полученных травм мужчина 1964 года рождения скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).