Один из рабочих затопленной шахты в Якутии вышел на связь

По последним данным, в шахте рудника «Мир» остаются девять человек.

Якутия. Один из рабочих, оставшихся в шахте затопленного рудника «Мир» в Якутии, вышел на связь. Об этом сообщает пресс-служба компании «АЛРОСА», которой принадлежит месторождение алмазов. По данным компании, вышедший на связь мужчина - Мирзаев Алишер Исмаилович.

Напомним, что 4 августа в городе Мирный затопило шахту. Интерфакс пишет, что на момент аварии в руднике находились 142 человека, 133 из них эвакуированы на поверхность. В настоящий момент идёт спасательная операция по поиску оставшихся 9 шахтеров.