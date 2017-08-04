Собака и кошка выдали хозяина судебным приставам в Новосибирской области

Пес дал понять, что должник прячется в бане, а кошка указала на сундук.

Новосибирск. Животные дважды помогли судебным приставам найти своего хозяина-алиментщика. Как сообщается на официальном сайте УФССП по Новосибирской области, в первый раз место, где скрывался должник, демаскировал его пес, во второй раз – кошка.

Коварных зверей держал у себя дома мужчина 1980 года рождения, задолжавший около 400 тысяч рублей бывшей жене. В январе этого года подворье, где он проживал с подругой, посетили судебные приставы.

Алиментщик спрятался от «гостей», но его сдал дворовый пес по кличке Боцман. Он начал суетиться возле дверей в баню, где скрывался хозяин. Тогда суд назначил должнику 80 часов обязательных работ. После этого он выплатил жене 23 тысячи рублей и снова прекратил помогать содержать ребенка.

Повторно судебные приставы явились за алиментщиком в июле. На тот раз он залез в сундук, стоявший на чердаке. Однако странное поведение хозяина вызвало интерес у кошки. Она с таким удивлением смотрела на этот сундук, что приставы решили его открыть. Внутри, среди солений и старых вещей, прятался неплательщик - пишет пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

Теперь мужчине грозят обязательные работы на срок до 1 года, арест на срок до 3 месяцев, либо лишение свободы на срок до 1 года