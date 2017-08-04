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      Собака и кошка выдали хозяина судебным приставам в Новосибирской области

      16:52, 04 августа, 2017
      Новичок
      16:52, 04 августа, 2017
      Новичок
      70
      0
      #судебные приставы\n#животные\n#кошки\n#предательство\n#собаки\n#алименты
      Фото: pixabay.com
      70
      0

      Пес дал понять, что должник прячется в бане, а кошка указала на сундук.  

      Новосибирск. Животные дважды помогли судебным приставам найти своего хозяина-алиментщика. Как сообщается на официальном сайте УФССП по Новосибирской области, в первый раз место, где скрывался должник, демаскировал его пес, во второй раз – кошка.  

      Коварных зверей держал у себя дома мужчина 1980 года рождения, задолжавший около 400 тысяч рублей бывшей жене. В январе этого года подворье, где он проживал с подругой, посетили судебные приставы.  

      Алиментщик спрятался от «гостей», но его сдал дворовый пес по кличке Боцман. Он начал суетиться возле дверей в баню, где скрывался хозяин. Тогда суд назначил должнику 80 часов обязательных работ. После этого он выплатил жене 23 тысячи рублей и снова прекратил помогать содержать ребенка.  

      Повторно судебные приставы явились за алиментщиком в июле. На тот раз он залез в сундук, стоявший на чердаке. Однако странное поведение хозяина вызвало интерес у кошки. Она с таким удивлением смотрела на этот сундук, что приставы решили его открыть. Внутри, среди солений и старых вещей, прятался неплательщик - пишет пресс-служба УФССП по Новосибирской области.  

      Теперь мужчине грозят обязательные работы на срок до 1 года, арест на срок до 3 месяцев, либо лишение свободы на срок до 1 года

      16:52, 04 августа, 2017
      Новичок
      70
      0
      #судебные приставы\n#животные\n#кошки\n#предательство\n#собаки\n#алименты

       

       

       

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