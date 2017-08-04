Из затопленной алмазоносной шахты в Якутии эвакуируют 150 горняков

Спасатели установили связь с большей частью рабочих.

Мирный. Якутия. Порядка 150 горняков оказались в подтопленной шахте на руднике «Мир» алмазодобывающей компании АЛРОСА. Инцидент произошел в пятницу, 4 августа, в городе Мирный в Якутии.

По предварительным данным, в шахту прорвалась вода из карьера. Внизу находился 151 человек. Проводится спасательная операция.

Как пишет «Интерфакс», спасателям удалось установить связь со 130 горнорабочими. Вода ушла с подтопленных участников шахты вглубь. 89 горняков подняты до безопасных отметок.

К месту ЧП вылетели глава МЧС Владимир Пучков, руководитель компании АЛРОСА Сергей Иванов, спасатели.