  • $ 59.85 ↓
  • € 70.73 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Четвертый участник «банды ГТА» умер от ранений после стрельбы в Мособлсуде

      17:03, 02 августа, 2017
      Новичок
      17:03, 02 августа, 2017
      Новичок
      84
      0
      #суд\n#происшествие\n#нападение\n#стрельба
      Фото: pixabay.com
      84
      0

      На месте преступления были убиты трое.  

      Москва. В больнице скончался четвертый участник «банды ГТА», участвовавший в перестрелке в Мособлсуде. Об этом сообщает телеканал РенТВ.  

      Напомним, в среду, 1 августа, во время процесса по делу «банды ГТА» ее участники напали на конвоиров. Им удалось отобрать у них оружие и скрыться в здании суда. Однако вскоре их догнали сотрудники Росгвардии. Трое подсудимых были ликвидированы на месте.  

      При этом один сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили травмы.

      Добавим, пятый участник банды, атаковавшей конвой, находится в тяжелом состоянии. По факту нападения подсудимых на силовиков проводится проверка.

      17:03, 02 августа, 2017
      Новичок
      84
      0
      #суд\n#происшествие\n#нападение\n#стрельба

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Жители Ижевска устроили охоту на заблудившихся на плотине рыб-гигантов

      17:02, 27 июля, 2017
      6301

      Глава Ижевска Юрий Тюрин спас тонущего человека в Турции

      5803
      10:01, 01 августа, 2017

      Два человека погибли в результате аварии на Сарапульском тракте в Удмуртии

      5147
      12:00, 30 июля, 2017

      Виктор Савельев покинет пост и.о. премьера Удмуртии

      4913
      09:56, 31 июля, 2017

      Несчастный случай произошел на ЧМЗ в Глазове

      4007
      14:37, 26 июля, 2017

      Сбившая «пьяного мальчика» в Железнодорожном просит исключить экспертизы из дела

      18:25, 30 июля, 2017
      3950

      Путин изменил порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг

      1759
      15:54, 01 августа, 2017

      Чемпиона Европы по вольной борьбе убили на Байкале

      1128
      16:21, 29 июля, 2017

      В ДТП с участием автобуса под Саратовом один человек погиб, 12 пострадали

      891
      10:04, 30 июля, 2017

      2 млрд рублей выделили из федерального бюджета на помощь ипотечникам

      702
      12:05, 27 июля, 2017

      Старейшая в мире семья из Северной Ирландии раскрыла секрет долголетия

      19:20, 31 июля, 2017
      761

      Датские ученые заявили, что алкоголь в малых дозах предохраняет от диабета

      654
      18:36, 28 июля, 2017

      Дочь экс-президента Узбекистана осудили за хищения и вымогательство

      614
      12:17, 28 июля, 2017

      Самым богатым человеком в мире стал создатель сайта Amazon Джефф Безос

      613
      18:57, 27 июля, 2017

      Основатель Amazon Джефф Безос всего лишь сутки оставался самым богатым жителем планеты

      607
      16:36, 28 июля, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: борьба с коррупционерами и ремонт объездной Ижевска

      Дорожники завершат работы на западном обходе Ижевска в сентябре

      Ремонт западного обхода Ижевска