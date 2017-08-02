Четвертый участник «банды ГТА» умер от ранений после стрельбы в Мособлсуде

На месте преступления были убиты трое.

Москва. В больнице скончался четвертый участник «банды ГТА», участвовавший в перестрелке в Мособлсуде. Об этом сообщает телеканал РенТВ.

Напомним, в среду, 1 августа, во время процесса по делу «банды ГТА» ее участники напали на конвоиров. Им удалось отобрать у них оружие и скрыться в здании суда. Однако вскоре их догнали сотрудники Росгвардии. Трое подсудимых были ликвидированы на месте.

При этом один сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили травмы.

Добавим, пятый участник банды, атаковавшей конвой, находится в тяжелом состоянии. По факту нападения подсудимых на силовиков проводится проверка.