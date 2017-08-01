Несколько участников «банды ГТА» убиты во время перестрелки в Мособлсуде

Среди правоохранителей есть раненые.

Москва. Участники «банды ГТА» завладели оружием и стреляли в конвоиров в Мособлсуде. Эту информацию подтвердили СМИ участники процесса.

Так, бывший адвокат одного из подсудимых по громкому делу Диана Татосова рассказала, что перестрелку устроили ее подзащитные. При этом, по ее словам, были убиты четверо бандитов, пишет RT.

Эту информацию в целом подтверждают источники «Интерфакса», но они называют другое количество убитых преступников – трое.

Напомним, во вторник, 1 августа, стало известно, что в здании Мособлсуда подсудимые отняли оружие у конвоиров и открыли огонь. Сообщалось, что ранены один или двое правоохранителей, бандиты обезврежены.