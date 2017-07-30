Без электричества в результате непогоды остались 18 тыс. человек.

Тыва. Купол ледового дворца рухнул в Тыве из-за шторма. Как сообщает официальный сайт региона, без электричества в результате непогоды остались 18 тыс. человек.

«Сначала без электричества остались 18 тыс. человек, по состоянию на восемь часов вечера оставалось подключить 280 домов с населением почти 5 тыс. человек», - говорится в официальном сообщении.

По оперативным данным МЧС, порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Осадки были до 12 мм. Спасатели были переведены в режим повышенной готовности.