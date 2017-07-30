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      Купол ледового дворца рухнул в Тыве из-за шторма

      12:35, 30 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      12:35, 30 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      86
      0
      #погода\n#ветер\n#шторм\n#происшествие
      Фото: vk.com/agochs
      86
      0

      Без электричества в результате непогоды остались 18 тыс. человек.

      Тыва. Купол ледового дворца рухнул в Тыве из-за шторма. Как сообщает официальный сайт региона, без электричества в результате непогоды остались 18 тыс. человек.

      «Сначала без электричества остались 18 тыс. человек, по состоянию на восемь часов вечера оставалось подключить 280 домов с населением почти 5 тыс. человек», - говорится в официальном сообщении.

      По оперативным данным МЧС, порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Осадки были до 12 мм. Спасатели были переведены в режим повышенной готовности.

      12:35, 30 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      86
      0
      #погода\n#ветер\n#шторм\n#происшествие

       

       

       

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