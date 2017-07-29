Сухогруз с иностранными гражданами потерпел крушение в Черном море

По данным МЧС, на судне было девять человек.

Севастополь. Сухогруз потерпел крушение в Черном море. На борту было девять членов экипажа - граждане Сирии и Индии, сообщает "Росбалт"

Происшествие случилось в 40 км южнее Алупки. Судно Anda перевозило 24 тыс. тонн пшеницы.

Известно, что удалось спасти трех человек, судьба остальных неизвестна. Поисками пропавших занимаются три судна. Также в готовность привели вертолет МЧС Ми-8. Операции мешает сильный шторм.

По предварительным данным, именно он и стал причиной кораблекрушения.