Лодка с людьми перевернулась в Якутии

По предварительной информации, в ней находились шесть человек.

Якутия. В Якутии перевернулась лодка с людьми. По предварительной информации в ней находились шесть человек, пишет "Российская газета"

"Оперативная группа Службы спасения вылетела к месту поисков. Сейчас летим. Информация проверяется",- сказали якутские спасатели.

По данным полиции, пока найти удалось только одного мужчину. Местные жители говорят, что выплыть удалось и женщине, которая также находилась в лодке. Судьба остальных неизвестна.