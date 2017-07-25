На шахте в Кузбассе ищут горняка, пропавшего после выброса газа и породы

32-летний мужчина не вышел на связь.

Арсентьевка. Кемеровская область. Один человек пропал и 78 спаслись после выброса угля и газа в шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области. Как сообщает «Интерфакс», инцидент произошел около 23 часов в понедельник, 24 июля.

Концентрация метана резко повысилась на участке протяженностью 180 метров. Также был отмечен выброс породы. 78 шахтеров эвакуировались самостоятельно, с одним потеряна связь. Сейчас поиски 32-летнего пропавшего горняка ведут 56 специалистов и 8 единиц техники.

Работа шахты приостановлена. Проверку по данному факту проводят прокуратура и Следственный комитет.