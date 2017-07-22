Пассажирский самолет вынужденно сел в Саратове после столкновения со стаей птиц

Лайнер летел из Пензы в Сочи.

Москва. Пассажирский самолет Ан-148, летевший из Пензы в Сочи, столкнулся со стаей птиц и повредил двигатель. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Командир пассажирского Ан-148 сообщил о столкновении с птицами во время набора высоты, а позднее о подозрении на отказ одного из двигателей. Воздушное судно немедленно было направлено на запасной аэродром в Саратове для выполнения вынужденной посадки», - сказал источник информагентства.

Экипажу удалось благополучно посадить самолет лишь на одном рабочем двигателе. Почти 80 пассажиров были оперативно эвакуированы. Техники наземных служб приступили к осмотру неисправного двигателя.