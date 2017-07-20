Двое нефтяников попали под завал на шахте в Коми

Всего под землей в тот момент находилось больше ста человек.

Ухта. Республика Коми. Врачи оказывают помощь двум сотрудникам ООО «Лукойл-Коми», пострадавшим при обрушении горной породы на шахте № 3 нефтешахтного управления «Яреганефть».

Как пишут «Известия», обвал произошел около полудня на глубине 194 метра, под землей в тот момент находились 111 человек, из них 5 – на аварийном участке. Трое горняков вышли на поверхность самостоятельно, двух с травмами подняли и доставили в больницу.

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение техники безопасности. Сейчас шахта работает в штатном режиме.