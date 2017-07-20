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      Двое нефтяников попали под завал на шахте в Коми

      16:23, 20 июля, 2017
      Новичок
      16:23, 20 июля, 2017
      Новичок
      79
      0
      #Лукойл\n#нефть\n#авария\n#происшествие\n#Коми\n#шахта
      Фото: pixabay.com
      79
      0

      Всего под землей в тот момент находилось больше ста человек.  

      Ухта. Республика Коми. Врачи оказывают помощь двум сотрудникам ООО «Лукойл-Коми», пострадавшим при обрушении горной породы на шахте № 3 нефтешахтного управления «Яреганефть».  

      Как пишут «Известия», обвал произошел около полудня на глубине 194 метра, под землей в тот момент находились 111 человек, из них 5 – на аварийном участке. Трое горняков вышли на поверхность самостоятельно, двух с травмами подняли и доставили в больницу.  

      По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение техники безопасности. Сейчас шахта работает в штатном режиме.

      16:23, 20 июля, 2017
      Новичок
      79
      0
      #Лукойл\n#нефть\n#авария\n#происшествие\n#Коми\n#шахта

       

       

       

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