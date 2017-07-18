3 человека пострадали в результате падения машины с моста в Якутии

Один из них находится в критическом состоянии.

Якутск. В результате падения машины в реку с разрушенного моста на федеральной трассе «Колыма» пострадали 3 человека. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД республики Саха в интервью изданию РГ.

По данным ведомства, в результате паводка смыло пролет моста. Водитель автомобиля, в котором находились пострадавшие, не заметил отсутствия конструкции в густом тумане, из-за чего и произошло падение в реку.

В результате инцидента три человека получили переломы и ушибы. Сейчас они находятся в больнице. Состояние одного из них классифицируется как критическое.

В настоящее время на месте происшествия работают ремонтные службы. Движение по федеральной трассе остановлено.