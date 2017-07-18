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      3 человека пострадали в результате падения машины с моста в Якутии

      11:45, 18 июля, 2017
      Новичок
      11:45, 18 июля, 2017
      Новичок
      133
      0
      #паводок\n#авария\n#мост\n#пострадавшие.\n#обрушение
      Фото: pixabay.com
      133
      0

      Один из них находится  в критическом состоянии.

      Якутск. В результате падения машины в реку с разрушенного моста  на федеральной трассе «Колыма» пострадали 3 человека. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД республики Саха в интервью изданию РГ

      По данным ведомства, в результате паводка смыло пролет моста. Водитель автомобиля, в котором находились пострадавшие, не заметил отсутствия конструкции в густом тумане,  из-за чего и произошло падение в реку. 

      В результате инцидента три человека получили переломы и ушибы. Сейчас они находятся в больнице. Состояние одного из них классифицируется как критическое. 

      В настоящее время на месте происшествия работают ремонтные службы. Движение по федеральной трассе остановлено.

       

      11:45, 18 июля, 2017
      Новичок
      133
      0
      #паводок\n#авария\n#мост\n#пострадавшие.\n#обрушение

       

       

       

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