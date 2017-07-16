В рязанском торговом центре погиб оператор детского аттракциона

По версии следствия, молодой человек пытался быстрее остановить аттракцион.

Рязань. Оператор аттракциона для детей погиб в Рязани в одном из торговых центров. По версии следствия, озвученной на сайте регионального управления СК России, молодой человек попытался остановить механизм раньше времени.

По факту гибели 23-летнего молодого человека, назначена доследственная проверка.

Находившиеся на аттракционе «Сальто-коральто» дети не пострадали. Изначально в местных СМИ была озвучена именно версия гибели ребенка.