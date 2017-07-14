Стадо подмосковных зубров отказалось возвращаться в заповедник

Попытки силой загнать зверей обратно провалились.

Игумново. Московская область. Охотоведы и биологи временно прекратили попытки вернуть сбежавших из заповедника в Подмосковье зубров. Как пишет «Интерфакс», животных оставили в покое до 17 июля.

Напомним, в понедельник 10-го июля поваленные ураганом деревья повредили ограду Приокско-Террасного заповедника в Серпуховском районе Подмосковья. Через пролом на волю выбралось 12 молодых зубров. Стадо обнаружили в близлежащем лесу в четверг, 13 июля.

На место прибыло порядка 50 специалистов, военных, волонтеров и представителей СМИ. Они попытались перегнать животных к заповеднику. Однако операция не увенчалась успехом. Зубров удалось переместить лишь на километр в нужную сторону.

Поскольку испуганные загонщиками животные начали двигаться по кругу, от них пока отступились. Есть надежда, что за выходные они сами дойдут по своим следам до границы заповедника. Если нет, то в понедельник попытки вернуть их на прежнее место обитания будут продолжены.

А пока зубров будут охранять от хищников и браконьеров, уже составлен график дежурств охотоведов и сотрудников Приокско-Террасного заповедника.