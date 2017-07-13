В Подмосковье ловят зубров, сбежавших из питомника

Звери покинули загон благодаря урагану, повредившему ограду.

Никифорово. Московская область. 12 молодых зубров вырвались на свободу из питомника подмосковного Приокско-Террасного заповедника, пишет Лента.ру.

Покинуть загон животным помог ураган, прошедший в понедельник, 10 июля. Поваленные ветром деревья повредили ограду, зубры вышли наружу через образовавшийся пролом. В последний раз стадо видели неподалеку от деревни Никифорово Серпуховского района, в 10-12 километрах от питомника.

По словам замдиректора заповедника Ирины Землянко, искать беглецов помогают жители подмосковных сел. Также для поиска привлекли небольшой спортивный самолет. Однако по ситуации на середину дня 13 июля зубры все еще разгуливали на свободе.