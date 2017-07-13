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      На Камчатке спасли детеныша калана, оставшегося без матери

      12:51, 13 июля, 2017
      Новичок
      12:51, 13 июля, 2017
      Новичок
      190
      0
      #ветеринария\n#животные\n#волонтёры\n#Камчатка\n#спасение
      Фото: kamgov.ru
      190
      0

      Найденный зверь находился в критическом состоянии на берегу Авачинской бухты.

      Петропавловск-Камчатский. На берегу Авачинской бухты волонтеры спасли двухмесячного детеныша калана, оставшегося без матери. Найденный зверь находился в критическом состоянии, сообщили в пресс-службе агентства по ветеринарии региона. 

      Благодаря действиям волонтеров, двухмесячного малыша вовремя доставили в городскую ветеринарную станцию, где ему оказали первую медицинскую помощь. Как сообщила руководитель ведомства Марина Ништа, сейчас состояние здоровья калана стабилизировалось. 

      Однако, по ее словам, на Камчатке ему могут обеспечить только временные условия содержания, так как в регионе нет специализированных учреждений, которые имеют опыт работы с такими животными. Поэтому наиболее остро стоит вопрос о его дальнейшем размещении. 

      В настоящее время детеныш калана находится на краевой станции по борьбе с болезнями животных под контролем специалистов. Сотрудники  агентства по ветеринарии Камчатского края ведут переговоры о его размещении, однако пока найти новый дом для спасённого калана не удалось.

      12:51, 13 июля, 2017
      Новичок
      190
      0
      #ветеринария\n#животные\n#волонтёры\n#Камчатка\n#спасение

       

       

       

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