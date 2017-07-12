Бизнесмена Полонского приговорили к 5 годам колонии и тут же освободили

Перед этим суд признал его виновным в хищении средств дольщиков на 2,6 млрд рублей.

Москва. Скандально известный владелец строительной компании Сергей Полонский вышел на свободу. В среду, 12 июля, Пресненский суд Москвы вынес ему приговор - 5 лет колонии за хищение 2,6 млрд рублей дольщиков. Однако в связи с истечением срока давности, Полонский был освобожден, пишет Лента.ру.

Отмечается, что бизнесмен был осужден по статье «Мошенничество». Сам Полонский встретил решение суда аплодисментами.

Напомним, по версии следствия в 2008-2009 годах Полонский вместе с членами совета директоров «Миракс Групп» похитил около 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилищных комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля».

После возбуждения против него уголовного дела скрывался от преследования в Камбодже. В мае 2015 года был оттуда депортирован.

Ранее прокурор требовал назначить предпринимателю 8 лет колонии и штраф в 900 тысяч рублей.