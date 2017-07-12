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      Бизнесмена Полонского приговорили к 5 годам колонии и тут же освободили

      15:12, 12 июля, 2017
      Новичок
      15:12, 12 июля, 2017
      Новичок
      136
      0
      #строительство\n#предприниматели\n#скандал\n#приговор\n#суд
      Фото: pixabay.com
      136
      0

      Перед этим суд признал его виновным в хищении средств дольщиков на 2,6 млрд рублей.  

      Москва. Скандально известный владелец строительной компании Сергей Полонский вышел на свободу. В среду, 12 июля, Пресненский суд Москвы вынес ему приговор - 5 лет колонии за хищение 2,6 млрд рублей дольщиков. Однако в связи с истечением срока давности, Полонский был освобожден, пишет Лента.ру.  

      Отмечается, что бизнесмен был осужден по статье «Мошенничество». Сам Полонский встретил решение суда аплодисментами.  

      Напомним, по версии следствия в 2008-2009 годах Полонский вместе с членами совета директоров «Миракс Групп» похитил около 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилищных комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля».  

      После возбуждения против него уголовного дела скрывался от преследования в Камбодже. В мае 2015 года был оттуда депортирован.  

      Ранее прокурор требовал назначить предпринимателю 8 лет колонии и штраф в 900 тысяч рублей.

      15:12, 12 июля, 2017
      Новичок
      136
      0
      #строительство\n#предприниматели\n#скандал\n#приговор\n#суд

       

       

       

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