12 человек пострадали в ДТП под Красноярском

В результате инцидента пять человек госпитализированы.

Красноярск. В Березовском районе Красноярского края микроавтобус столкнулся с грузовиком марки «Вольво». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 12 человек, пять из них госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, водитель «Фиата» и еще 11 пассажиров, в том числе четверо детей, получили травмы различной степени тяжести. Информация о состоянии здоровья пострадавших пока неизвестна.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.