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      Россиянка скончалась на Крите при невыясненных обстоятельствах

      15:00, 08 июля, 2017
      Яна Шамаева
      15:00, 08 июля, 2017
      Яна Шамаева
      203
      0
      #туризм\n#Татарстан\n#Греция\n#туристы\n#смерть.
      Фото: pixabay.com
      203
      0

      Также в реанимации находится ее супруг.

      Крит. Греция. 41-летняя россиянка скончалась на греческом острове Крит. Причина смерти женщины остается неизвестной, пишет Life.ru.

      В тяжелом состоянии находится и ее супруг. Сейчас он в реанимации.

      Пара прилетела в Грецию пять дней назад и жила в гостинице в Херсонесе. Там женщине и стало плохо. Смерть россиянки констатировали приехавшие на место врачи. 45-летнего мужа госпитализировали в критическом состоянии.

      Детей супругов при помощи российского посольства отправили домой в Татарстан.

      15:00, 08 июля, 2017
      Яна Шамаева
      203
      0
      #туризм\n#Татарстан\n#Греция\n#туристы\n#смерть.

       

       

       

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