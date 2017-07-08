Россиянка скончалась на Крите при невыясненных обстоятельствах

Также в реанимации находится ее супруг.

Крит. Греция. 41-летняя россиянка скончалась на греческом острове Крит. Причина смерти женщины остается неизвестной, пишет Life.ru.

В тяжелом состоянии находится и ее супруг. Сейчас он в реанимации.

Пара прилетела в Грецию пять дней назад и жила в гостинице в Херсонесе. Там женщине и стало плохо. Смерть россиянки констатировали приехавшие на место врачи. 45-летнего мужа госпитализировали в критическом состоянии.

Детей супругов при помощи российского посольства отправили домой в Татарстан.