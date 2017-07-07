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      У сочинского фотографа, покрасившего чау-чау под панду, изъяли льва и орла

      16:20, 07 июля, 2017
      Новичок
      16:20, 07 июля, 2017
      Новичок
      137
      0
      #Прокуратура\n#Росприроднадзор\n#животные\n#Сочи\n#собаки\n#панды\n#обезьяны
      Фото: vk.com/Оля Ковалева
      137
      0

      Деятельностью бизнесмена заинтересовалась природоохранная прокуратура.

      Сочи. Краснодарский край. Двух животных, льва и орла, изъяли у фотографа, предлагавшего отдыхающим сделать за плату снимки на память. О предварительных результатах проверки отчитались в Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуре. Отмечается, что в ней приняли участие также сотрудники Росприроднадзора и ветеринары.  

      Как уже сообщалось, в июле в интернете появились снимки собаки породы чау-чау, крашеной под панду, и нескольких других животных, на фоне которых туристам за деньги предлагали сфотографироваться в окрестностях Сочи. Очевидцы писали в соцсетях, что зверей выставляют на смотровой площадке у села Монастырь, и они плохо чувствуют себя из-за жары.  

      По данным прокуратуры, кроме лже-панды, роль которого исполнял крашеный чау-чау, для привлечения отдыхающих использовались обезьяна, африканский лев и степной орел. Ветеринар осмотрел животных с птицей и констатировал, что они клинически здоровы, признаков инфекционных заболеваний не обнаружил, а условия содержания признал надлежащими.

      Также у владельца нашлась необходимая документация на собаку. А вот документов, подтверждающих законность владения львом и орлом, у мужчины не было, в связи с чем представителями управления Росприроднадзора четвероногий и пернатый хищники были изъяты. В природоохранной прокуратуре добавили, что проверка продолжается.

      16:20, 07 июля, 2017
      Новичок
      137
      0
      #Прокуратура\n#Росприроднадзор\n#животные\n#Сочи\n#собаки\n#панды\n#обезьяны

       

       

       

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