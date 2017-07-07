У сочинского фотографа, покрасившего чау-чау под панду, изъяли льва и орла

Деятельностью бизнесмена заинтересовалась природоохранная прокуратура.

Сочи. Краснодарский край. Двух животных, льва и орла, изъяли у фотографа, предлагавшего отдыхающим сделать за плату снимки на память. О предварительных результатах проверки отчитались в Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуре. Отмечается, что в ней приняли участие также сотрудники Росприроднадзора и ветеринары.

Как уже сообщалось, в июле в интернете появились снимки собаки породы чау-чау, крашеной под панду, и нескольких других животных, на фоне которых туристам за деньги предлагали сфотографироваться в окрестностях Сочи. Очевидцы писали в соцсетях, что зверей выставляют на смотровой площадке у села Монастырь, и они плохо чувствуют себя из-за жары.

По данным прокуратуры, кроме лже-панды, роль которого исполнял крашеный чау-чау, для привлечения отдыхающих использовались обезьяна, африканский лев и степной орел. Ветеринар осмотрел животных с птицей и констатировал, что они клинически здоровы, признаков инфекционных заболеваний не обнаружил, а условия содержания признал надлежащими.

Также у владельца нашлась необходимая документация на собаку. А вот документов, подтверждающих законность владения львом и орлом, у мужчины не было, в связи с чем представителями управления Росприроднадзора четвероногий и пернатый хищники были изъяты. В природоохранной прокуратуре добавили, что проверка продолжается.